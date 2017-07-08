Генпрокуратура о трагедии в центре отдыха в Исмаиллы – ОБНОВЛЕНО

2017-07-08 12:16 | www.oxu.az | 4

«В связи с инцидентом в центре отдыха Green House в Исмаиллы, в результате которого погибли двое и пострадал один человек, было возбуждено уголовное дело по статье 162.2 УК АР (Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов.

По делу назначены соответствующие экспертизы для установления причин произошедшего.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лица или лиц, виновных в данном инциденте, а также на которых были возложены задачи по соблюдению техники безопасности или других правил охраны труда.

Отметим, что инцидент произошел накануне, 7 июля.

Так, в центре отдыха вошедших в бассейн 4 человек ударило током. В результате житель Баку Эмин Адыгезалов и житель Абшеронского района Гюльгусейн Гулиев скончались. Житель Загатальского района Эльтакин Омаров и житель города Баку Закир Алиев получили телесные повреждения.

22:56 (07.07.2017)

В результате несчастного случая, произошедшего в Исмаиллинском районе, погибли двое, пострадали еще два человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в селе Истису, в зоне отдыха Green House.

По предварительным данным, в результате удара электрическим током в бассейне погибли житель города Баку Адыгезалов Эмин (1984 г.р.) и житель города Хырдалан Гюльгусейн Гулиев (1979 г.р.).

Житель Загатальского района Омаров Эльтакин (1981 г.р.), а также житель Баку Алиев Закир (1986 г.р.) были доставлены в ЦРБ Исмаиллинского района.

Инцидент произошел, когда отдыхающие плавали в бассейне. По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение в электрической цепи водяного насоса. На месте происшествия находятся представители правоохранительных органов. По факту прокуратурой Исмаиллинского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

С.Б.

