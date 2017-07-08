Перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке прошла акция протеста азербайджанцев против армянской агрессии (ФОТО)

2017-07-08 12:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Перед зданием штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прошла акция протеста азербайджанцев в связи с провокацией ВС Армении против мирных жителей села Алханлы Физулинского района Азербайджана четвертого июля, в результате которой были убиты двухлетняя девочка и ее бабушка, еще одна жительница села получила ранения. Об этом говорится в субботу в сообщении азербайджанского Госкомитета по работе с диаспорой.

В организованной постоянным представительством Азербайджана в ООН акции приняли участие активисты организаций азербайджанцев, проживающих в США.

Участники вышли на акцию с транспарантами с фотографиями убитой армянами двухлетней азербайджанской девочки Захры, а также с лозунгами, осуждающими армянскую агрессию против Азербайджана. Во время акции местным жителям раздавались буклеты, предоставлялась информация об армянской агрессии.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева)