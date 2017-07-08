Ассоциация содействия развитию гражданского общества в Азербайджане призвала международное сообщество принять меры для прекращения оккупации Карабаха

2017-07-08 12:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Ассоциации содействия развитию гражданского общества в Азербайджане Эльхан Сулейманов выступил с заявлением, в котором призвал международное сообщество принять меры для прекращения оккупации Арменией азербайджанских территорий.

Сулейманов, который также является депутатом Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, раскритиковал равнодушие международного сообщества в отношении убийства женщины и ее 18-месячной внучки в результате обстрела вооруженными силами Армении села Алханлы Физулинского района Азербайджана, и отметил, что за прошедшую четверть века армянские вооруженные силы систематически совершали преступления против азербайджанских гражданских лиц.

"Международному сообществу следует прекратить быть безразличными, прекратить защищать Армению и принять реальные меры для прекращения этой оккупации", - сказано в заявлении.

В заявлении напоминается, что азербайджанский регион Нагорный Карабах и семь прилегающих районов страны были оккупированы Арменией в начале 1990-х годов, в результате чего погибло около 30 тысяч человек и почти один миллион стал беженцами и внутренне перемещенными лицами.

«Многие международные органы, включая ООН, Европарламент, ОБСЕ, и недавно Парламентская ассамблея Совета Европы призвали к немедленному и безоговорочному выходу армянских войск с азербайджанских территорий», - сказал Сулейманов.

В своем заявлении Сулейманов напомнил о предыдущих нападениях, в результате которых погибли азербайджанские дети, в том числе 14-летняя Айгюн Шахмалиева в 2012 году в результате взрыва начиненной взрывчаткой игрушки и 9-летний Фариз Бадалов, который был убит армянским снайпером в 2011 году.

Он также отметил, что нападение ВС Армении произошло вскоре после того, как регион посетили сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Всякий раз, когда переговоры усиливаются или ожидаются важные результаты, до, во время или после визита сопредседателей ОБСЕ армянская сторона, как правило, обостряет ситуацию на линии соприкосновения войск, говорится в заявлении.

«Это демонстрирует, что армянская сторона просто не заинтересована в том, чтобы положить конец оккупации», - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что обстрел со стороны армянских ВС на этой неделе был осужден международным сообществом, в том числе вице-президентом Европарламента Рышардом Чарнецким, который опубликовал совместное заявление с некоторыми из своих коллег, назвав нападение «тяжким, отвратительным преступлением».

«Тем временем Тьерри Мариани, почетный член Национального собрания Франции, призвал Минскую группу «положить конец этим бесчеловечным действиям, совершенным Арменией против мирных жителей», - сказано в заявлении.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Елена Косолапова)