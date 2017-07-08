Benim adım ZEHRA

2017-07-08 12:11 | www.trend.az | 1

Benim adım ZEHRA.

Azerbaycan Türküyüm. Müslümanım. Karabağlı fakir bir ailenin 2 yaşını doldurmamış bebeği idim. Köyümüz; Ermenilerin işgal ettiği Azerbaycan topraklarının yakınında. Ermeni askerleri zaman zaman köyümüze girip, sivil insanları öldürürmüş.

Benim adım ZEHRA.

Doğduğum topraklarda uzun yıllardır kan var. Ermeni zulmü var. Köyümüze yakın HOCALI'da da, yıllar önce benim gibi bebeklere kurşun yağdırılmış. Anneler, dedeler öldürülmüş.

Benim adım ZEHRA.

21. yüzyılın dünyasında, bu dünyadan bir şey anlamadan, anama doymadan, Ermeni terörünün kurbanı olarak ayrılıyorum.Benim ölümüme ferman verenler, aynen Suriyeli Aylan bebeğin ölümüne neden olan katil ve zalimler gibi, katil ve zalimlerdir.

Benim adım ZEHRA.

Sarkisyan'a ve herkese açık sözcükler yazan bir cennete gideceğime göre de mutluyum. Sadece anamı babamı çok özleyeceğim. Onlara doyamadım. Ninem de öldürüldü. Tek tesellim Allah'ım, beni huzuruna alırken yalnız olmayacağım. Çünkü terörist kurşunu benimle birlikte ninemin de canını aldı.

Benim adım ZEHRA.

Bu dünyadan; Suriye'deki zalimden kaçarken Akdeniz'de boğulan Aylan kardeşim gibi, Filistin'de öldürülen kardeşlerim gibi, Serebrenitsa'da öldürülen kardeşlerim gibi, Hocalı'da katledilen yaşıtlarım gibi, esas huzura gidiyorum. İncitilmeyeceğimiz, ebedi sevineceğim yerde, Cenab-ı Allah'a gidiyorum.

Benim adım ZEHRA.

Ben bir bebeğim. Günahsız ve çaresiz bir bebek. Lakin şunu biliyorum ki; esas divanda muhakkak mahkeme kurulacaktır. Ve ben orada, günahsız bebeklerle birlikte yükseklere varacağım. Ve olan her şeye şahitlik edeceğim.

Benim adım ZEHRA.

Duydum ki; benim teröristlerin mermisi ile katledilmem, bu koca dünyada, bu koca dünyayı yönetenlerin içinde, sadece Tayyip dede ile İlham dedeyi üzmüş. Duydum ki; benim için, Tayyip dedem, İlham dedemi aramış ve üzüntüsünü ifade etmiş. Benim için Azerbaycan ve Türkiye üzülmüş. Biliyor musunuz, bu bana yeter!

Benim adım ZEHRA.

"Her şeye şahitlik edeceğim" dedim ya! Bana zulümlerine de "Benim gibi bebekler ölmesin" diye çaba harcayanlara da şahitlik edeceğim.

Benim adım ZEHRA.

Benim için üzülmeyin. Çünkü ben; kimsenin bir kere gittiğinde, bir daha dönmek istemeyeceği yere gidiyorum. Allah'ıma gidiyorum! Artık korkacak zerrem yok. Sizi seviyorum. Beni unutmayın! Aylan'ı da unutmayın! "Yeni Zehra'lar ve Aylan'lar olmasın" diye unutmayın!

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Ben Sevil'e gelince; Aylan bebeğin cansız bedenini gördüğümde yaşadığım sarsıntıyı, kaç gündür Zehra bebekle yaşıyorum. Zehra'nın kanlı vücudu, kaç gündür oğlum İlyas'la mesafeme neden oldu. Anasının bağrından koparılan Zehra'dan utandığım için, İlyas'ı öpmedim koklamadım. Zehra görüp de annesini istemesin diye! "Zehra üzülmesin" diye.

Evet biz de şahitlik edeceğiz. Biz de esas divanda bulunacağız. Hepimiz; görüp ve yazamadıklarımız, anlatamadıklarımız, konuştuklarımız ve konuşmadıklarımız için, Allah katında hesaba çekileceğiz. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Amin.

Star -Sevil Nuriyeva