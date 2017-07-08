Трамп назвал встречу с Путиным замечательной

2017-07-08 12:19 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Гамбурге прошла замечательно, передает АПА со ссылкой на Agence France-Presse.

По данным агентства, Трамп заявил об этом во время переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в субботу, 8 июля.

Встреча Путина и Трампа состоялась накануне и продолжалась более двух часов. По словам российского президента, он обсудил с Трампом вопросы кибербезопасности, борьбы с терроризмом, Сирию и Украину.

В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон позже заявил, что Трамп и Путин нашли общий язык. «Оба лидера, я бы сказал, сошлись очень быстро. Ясно, что между ними сложилась позитивная химия», — констатировал глава американского внешнеполитического ведомства. По его оценке, «встреча была очень конструктивной».