Рики Мартин женится на любовнике армянского происхождения – ФОТО + ВИДЕО

2017-07-08 12:24 | www.oxu.az | 4

Рики Мартин женится на художнике, имеющем армянские корни Джваном Юзефом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на celebitchy.com, свадьба будет интернациональной.

«Свадьба будет интернациональной, и на нее съедутся гости из разных стран, поскольку Юэеф, который долгое время жил в Великобритании, родом из Швеции и имеет сирийские и армянские корни. Все говорят о свадьбе, но никто не говорит о планировании свадьбы, потому что это безумно трудный процесс. Я не догадывался об этом, пока сам не начал планировать свадьбу, которую мы, в идеале, хотим устроить.

Событие будет грандиозным - громким и веселым, как принято в Латинской Америке. Хочется, чтобы свадьба прошла у меня на родине в Пуэрто-Рико», - отмечает популярный певец.

Отметим, что об отношениях Мартина и Джвана стало известно весной 2016 года, когда они появились вместе на гала-вечере amfAR Inspiration Gala в Сан-Паулу.

A.C.

