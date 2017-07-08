Международное сообщество ничего не сделало для решения карабахского конфликта – Максим Шевченко

2017-07-08 12:23 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Международное сообщество никогда ничего не делало для решения нагорно-карабахского конфликта, сказал Trend в субботу известный российский телеведущий и бывший член Общественной палаты РФ Максим Шевченко, комментируя провокацию на линии соприкосновения войск в зоне конфликта, когда в результате обстрелов ВС Армении погибли азербайджанские мирные жители.

«Мне очень жаль погибших людей. К сожалению, боюсь, что конфликт сейчас какое-то время будет решаться только на поле боя. А международное сообщество ничего никогда не предпринимало для его решения и не собирается предпринимать», - сказал Шевченко.

Он отметил, что для того, чтобы сдвинуть конфликт с мертвой точки, сейчас необходимо отвести войска от линии соприкосновения войск и начать прямые переговоры между главами Азербайджана и Армении.

По его словам, организовать такие переговоры возможно при посредничестве Москвы. «Президент России уже неоднократно помогал в организации таких переговоров и президенты Азербайджана и Армении вдвоем в присутствии главы России вели хорошие конструктивные переговоры», - сказал Шевченко.

Эксперт выразил надежду, что такие конструктивные переговоры будут организованы после возвращения президента России Владимира Путина с саммита G-20 в Гамбурге.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Елена Косолапова)