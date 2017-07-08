В Гамбурге стартовали переговоры Путина, Меркель и Макрона

2017-07-08 12:36 | www.oxu.az | 3

В Гамбурге стартовали переговоры российского, немецкого и французского лидеров Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Встреча проходит в отеле «Атлантик», передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что лидеры проводят беседу за рабочим завтраком. Ожидается, что они обсудят актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на урегулировании ситуации на Украине.

Ранее, 7 июля, на саммите в Гамбурге впервые состоялась личная встреча Путина и американского президента Дональда Трампа. Она проходила за закрытыми дверями без присутствия прессы. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Трамп и Путин обсудили Сирию, Украину, Корейский полуостров, борьбу с терроризмом и кибербезопасность и достигли четырех договоренностей.