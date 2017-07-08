В Туркменистане ведется широкомасштабная работа по борьбе с коррупцией

2017-07-08 12:33 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане по поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова ведётся широкомасштабная работа по искоренению в обществе взяточничества, коррупции, пишет в субботу газета "Нейтральный Туркменистан".

Согласно информации, директор Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Мамметхан Чакыев проинформировал правительство о результатах расследований, проводимых в экономическом комплексе страны.

В ряде министерств и ведомств были выявлены случаи злоупотребления должностными полномочиями некоторых ответственных работников, факты взяточничества и контрабанды.

В частности, было доложено о результатах проверки деятельности структур сельскохозяйственного комплекса и государственного концерна «Туркменхимия».

Президент Туркменистана, обращаясь ко всем руководителям, ещё раз подчеркнул, что будет и впредь вести непримиримую борьбу с коррупцией и взяточничеством и сдержит данное слово по противодействию этому злу и его искоренению, сказано в статье.

В середине мая сообщалось, что в Туркменистане были заведены уголовные дела по признакам преступлений, связанных со взяточничеством и хищением государственного имущества.

Были представлены результаты следственных действий и принятых мер по уголовным делам бывших руководителей дирекции по строительству газохимического комплекса госконцерна «Туркменгаз», Байрамалийского предприятия по производству растительного масла гособъединения пищевой промышленности и Бахарлынского цементного завода гособъединения «Туркменцемент».

Также были озвучены итоги судебного разбирательства по уголовным делам ряда сотрудников органов прокуратуры.

(Автор: Гусейн Гасанов)