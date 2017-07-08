Прогноз погоды на выходной

2017-07-08 12:42 | www.oxu.az | 5

В Баку и на Абшеронском полуострове 9 июня ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 28-33, в Баку ночью 21-23, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем - 50-55%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна, Шувелана – 22-23, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные, временами грозы. Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 31-36, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

С вечера 9 июля до полудня 10 июля в основном в ночью и утром в некоторых районах ожидаются грозы, дожди, местами интенсивные, будет дуть западный ветер.

Возможно повышение уровня воды в реках.