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Трамп поблагодарил Меркель за прекрасную организацию саммита G20

2017-07-08 12:35 | www.trend.az | 7

Президент США Дональд Трамп похвалил в субботу канцлера ФРГ Ангелу Меркель за организацию саммита G20, передает ТАСС.

"Все было прекрасно, вы проделали фантастическую работу", - сказал глава Белого дома.

"Я хочу поблагодарить ее за то, что она здесь сделала", - добавил Трамп, подчеркнув, что демонстрации антиглобалистов, в которых, по его словам, участвует "немного людей", ничуть не помещали встречам лидеров "двадцатки".

По оценкам полиции, в протестах в Гамбурге принимает участие около 12 тыс. демонстрантов. Самая масштабная акция запланирована на вторую половину дня субботы. На улицы, как заявляют организаторы, выйдут до 100 тыс. человек.

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