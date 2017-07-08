Путин отметил роль Турции в улучшении ситуации в Сирии

2017-07-08 12:37 | www.trend.az | 7

Президент России Владимир Путин отметил, что в сирийском урегулировании и в борьбе с террористами в этой стране есть серьезное продвижение, в том числе, благодаря усилиям руководства Турции, передает ТАСС.

На встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Группы двадцати российский лидер заявил, что "за последнее время очень многое сделано и для полноформатного развития двусторонних отношений и в решении ряда проблем, которые представляют для нас интерес". "В значительной степени благодаря Вашей позиции, господин президент, удалось существенно к лучшему изменить ситуацию в Сирии: и террористическим формированиям удар значительный нанесен за это время, и урегулирование продвинулось серьезным образом", - обратился Путин к Эрдогану.

"Мы высоко ценим вашу позицию и позицию всех ваших коллег, наших партнеров по переговорному процессу", - заключил президент РФ.

Путин предложил поговорить на встрече по всему комплексу российско-турецких отношений.

Пример Москвы и Анкары

В свою очередь президент Турции высказал мнение, что совместные усилия Москвы и Анкары "являются четким примером для народов региона и для стран всего мирового сообщества". "Ожидания действительно очень высокие", - сказал Эрдоган.

Он также отметил, что очень большой вклад вносится в развитие двусторонних отношений России и Турции.

Президент Турции выразил уверенность, что их встреча с Путиным на саммите "двадцатки" имеет очень большое значение. "Лично от себя и от своего народа я хочу поблагодарить Вас за ту роль, которую Вы проявили (в сирийском урегулировании)", - обратился Эрдоган к Путину.

Встреча на "российской территории" в Гамбурге

Двусторонняя встреча проходила в помещении выставочного центра, закрепленного за российской делегацией. Российский президент прибыл заранее и около 15 минут ожидал своего турецкого коллегу.

С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации Кремля - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, главы Минэнерго и Минэкономразвития - Александр Новак и Максим Орешкин. В составе турецкой делегации на встрече - вице-премьер Мехмет Шимшек, глава МИД Мевлют Чавушоглу, ряд министров и других высокопоставленных чиновников, в том числе глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.