Betül Soysal Bozdoğan’dan “Zehra bebek” açıklaması

2017-07-08 12:45 | www.trend.az | 1

TRT HABER DEĞİŞEN TÜRKİYE programı Moderatörü, Yazar Betül Soysal Bozdoğan Trend Haber Ajansı'na Ermenistan ordusunu tarafından katledilen “Zehra bebek” konusunda açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı “ Ermenistan'ın Azerbaycan toprağında terör ve işgal faaliyetlerini sürdürdüğünü gözlemlemekteyiz. Ermenistan'ın son saldırısı bir küçük kız çocuğununu ve bir yaşlı kadını hedef almıştır. Azerbaycan'ın Fuzuli şehrine bağlı Alhanlı Köyüne ateş ederek 2 yaşındaki Zehra'yı ve ninesinin feci şekilde ölümüne yol açan Ermenistan'ı kınıyorum”