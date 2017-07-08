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Президент Туркмении уволил министра за коррупцию

2017-07-08 13:00 | www.oxu.az | 4

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов освободил Чары Атаева от должности министра строительства и архитектуры Туркменистана «за серьезные недостатки, допущенные в работе, и как скомпрометировавшего себя в качестве руководителя»

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, это решение глава государства озвучил на расширенном заседании правительства, посвященном итогам первого полугодия 2017 года.

В ходе заседания выступил глава Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Мамметхан Чакыев, который сообщил о раскрытии в системе министерства строительства и архитектуры коррупционных преступлений.

По словам Чакыева, в этих преступлениях замешаны близкие министру люди, которых тот продвигал на различные должности и которые получали взятки от частных предприятий, ведущих строительные работы по заказу министерства.

Бердымухамедов, подписывая указ об увольнении министра, подчеркнул, что «в Туркменистане никогда не будет места взяточничеству».

З.Г.

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