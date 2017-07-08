Актер легендарной команды "Парни из Баку" стал лауреатом премии "Медиа-Менеджер России"

2017-07-08 12:49 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Актер легендарной команды КВН "Парни из Баку", генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн стал лауреатом премии "Медиа-Менеджер России – 2017" в категории "За социально ответственный проект в шоу-бизнесе" с международным детским вокальным конкурсом талантов "Ты супер!", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

В проекте "Ты супер!" принимали участие воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей из стран СНГ. Помимо вокальных занятий и выступлений, в ходе проекта были исполнены мечты каждого участника: увидеть близких, любимых, узнать больше о своей семье, и даже самая заветная – обрести новую семью. Автором идеи проекта выступил лично Тимур Вайнштейн.

Азербайджан представляли две девушки – 12 –летняя Хошгедем Мехтиева и 17-летняя Парвана Алджанова.

В ближайшем будущем все конкурсанты появятся в новогодней программе НТВ "Супер Новый Год", а финалисты проекта будут играть в созданном специально для них мюзикле "Республика ШКиД". НТВ уже готовит к эфиру второй сезон вокального конкурса "Ты супер!", а также "Ты супер! Танцы" – новый проект, который поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в огромный танцевальный мир.

Тимур Вайнштейн родился 1 марта 1974 года в Баку. В 1995 году окончил Азербайджанский государственный медицинский университет по специальности врач-психиатр. В 1996 получил второе высшее образование по специальности "режиссер телевизионных программ" в Российском институте работников телевидения.

С 1991 года - художественный руководитель команды КВН "Парни из Баку"- чемпионы сезона 1992 год, Финалисты сезона 1993 год, обладатели летнего кубка 1995 года, победители турнира 10 лучших команд клубов в 2000 г. (чемпионы XX века).

Член Академии российского телевидения, Российской академии кинематографических искусств, член правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Входит в попечительский совет Московской школы кино. Учредитель и председатель Совета директоров компании "ВайТ Медиа". Является продюсером около 300 проектов, большая часть которых шла в прайм-тайм крупнейших российских телеканалов.

(Автор: Вугар Иманов)