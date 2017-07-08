Турция и Россия обсудили региональные вопросы

2017-07-08 12:52 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в рамках саммита G20 в Гамбурге обсудили региональные вопросы, сообщает в субботу телеканал TRT Haber.

Также были обсуждены вопросы урегулирования сирийского кризиса.

О других деталях встречи не сообщается.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu