Пластические хирурги озвучили новые стандарты красоты

2017-07-08 13:20 | www.oxu.az | 6

Пластические хирурги внесли коррективы в стандарты женской красоты, которые были известны во всем мире.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

На основе тысяч операций высчитали точные пропорции фигуры, которая привлечет наибольшее число мужских взглядов, и это вовсе не пресловутые 90—60—90.

Дело, оказывается, вовсе не в сантиметрах, а в соотношении частей тела. Талия должна быть уже, чем бедра, примерно на 43 %. Чтоб было нагляднее, из голливудских звезд этим требованиям полностью отвечает певица Бейонсе.

При этом хирурги отметили, что все больше женщин стремится увеличить размеры. И это идет вразрез с тенденцией последних 20 лет, когда в моде были утонченные фигуры.

Новое исследование проводили в 35 странах мира, так что оно претендует на некоторую объективность.

A.C.

