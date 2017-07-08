Казахстанская легкоатлетка завоевала золото на чемпионате Азии

2017-07-08 13:17 | www.trend.az | 4

На стадионе «Калинга» (Индия) продолжается борьба за звание чемпиона Азии по легкой атлетике. В первый день, 6 июля, казахстанская команда осталась без наград. Однако второй принес в копилку сразу три медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Казахстана.

В дистанции сто метров Виктория Зябкина стала лучшей, ее время - 11,39 секунд. На этой же дистанции серебро у Ольги Сафроновой, с результатом 11,45 секунд. Замкнула тройку лучших Дути Чанд из Индии - 11,52 секунд.

Третью бронзовую медаль Казахстану принес толкатель ядра Иван Иванов, толкнув снаряд на 19, 41 метров. Золото у иранца Али Самари (19,80 м), а серебро у индуса Таджиндера Сингха (19,77 м).

Всего за два дня на чемпионате было разыграно 18 комплектов наград. Уверенное лидерство в таблице неофициального командного зачета захватили хозяева соревнований из Индии (6 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей). Вторыми идут атлеты Китая (4, 3, 3), третьими - Ирана (3, 0, 1), а сборная Казахстана занимает четвертое место (1, 1, 1).