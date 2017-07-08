В Гамбурге состоялась встреча между Путиным и Эрдоганом

2017-07-08 13:22 | www.apa.az | 5

В рамках саммита G20 в Гамбурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Раджапом Таййыбом Эрдоганом.

Как передает АПА, на встрече В.Путин подчеркнув роль Турции в решении конфликта в Сирии, отметил серьезные продвижения в данном направлении.

Он также отметил, что за последние годы предпринято много работ для развития отношений между двумя странами во всех направлениях и в решении проблем, вызывающих взаимный интерес. «В процессе переговоров касательно Сирии мы высоко ценим вашу позицию и позицию других сторонников».

Р.Эрдоган отметил, что развитие турецко-российских отношений уже дало положительные результаты в регионе. «Продвижения в экономической, туристической секторах, и в сфере оборонной промышленности еще больше укрепят двусторонние отношения».

После встреча была закрытой для медиа.

На встрече участвовали министры иностранных дел обеих стран, другие министры и представители правительства.