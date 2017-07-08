Внесены изменения в численность и структуру госорганизаций Беларуси

2017-07-08 13:21 | www.trend.az | 5

Совет Министров внес изменения в численность и структуру аппаратов государственных организаций, подчиненных правительству Беларуси. Соответствующее постановление от 1 июля 2017 года №497 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, передает Белта.

Согласно документу, численность работников аппарата госорганизаций, норматив отчислений средств на их содержание устанавливаются, а количество заместителей руководителей согласовывается правительством. Структура, штатное расписание, сметы расходов на их содержание устанавливаются руководителем государственной организации по согласованию с министерствами экономики, труда и социальной защиты, финансов в порядке, установленном этими ведомствами.

Для концерна "Белгоспищепром" численность работников изменяется с 98 до 83, для концерна "Белнефтехим" - с 167 до 142, концерна "Беллегпром" - с 99 до 84, Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения с 193 до 173,75.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2017 года.