В Габале прошел республиканский чемпионат по пятиборью (ФОТО)

2017-07-08 13:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Габале прошел республиканский чемпионат по пятиборью среди сотрудников МЧС Азербайджана, организованный Спортивно-оздоровительным клубом и Профсоюзом ведомства, сообщили Trend Life организаторы.

В четырехдневном чемпионате приняли участие 16 команд и 80 спортсменов, которые принимали участие в соревнованиях по преодолению препятствий, поднятию тяжестей, стрельбе, плаванию и альпинизму. Одной из главных целей соревнований была проверка готовности сотрудников МЧС к экстремальным ситуациям в условиях гористой и лесистой местности.

В личном зачете победителем стал Теймур Шахламазов (Служба спасения особого риска), второе место занял Зейнал Зейналов (Аранский региональный центр), третье- Адам Хагвердиев (Государственное агентство по контролю над безопасностью строительных работ). В командном первенстве чемпионом стали Войска Гражданской обороны, второе - Спортивно-оздоровительный клуб, третье- Академия МЧС.

Победителей и призеров, которые были отмечены дипломами, кубками, медалями и ценными призами, поздравили председатель профсоюза Мехман Исмайлов, руководитель клуба полковник Физули Мусаев и заместитель главы Исполнительной власти Габалинского района Ариф Аллахвердиев, пожелали им дальнейших успехов.

(Автор: Вугар Иманов)