Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
2017-07-08 14:00 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), удешевился на 0,0001 маната (0,0059 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70216 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
1,7021
|
27 июня
|
-
|
4 июля
|
1,7021
|
28 июня
|
-
|
5 июля
|
1,7022
|
29 июня
|
1,7022
|
6 июля
|
1,7022
|
30 июня
|
1,7021
|
7 июля
|
1,7022
|
Средний курс за неделю
|
1,70215
|
Средний курс за неделю
|
1,70216
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0005 маната (0,0257 процента). Средневзвешенный курс составил 1,93686 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
1,9426
|
27 июня
|
-
|
4 июля
|
1,9356
|
28 июня
|
-
|
5 июля
|
1,9328
|
29 июня
|
1,9408
|
6 июля
|
1,9302
|
30 июня
|
1,9474
|
7 июля
|
1,9431
|
Средний курс за неделю
|
1,9441
|
Средний курс за неделю
|
1,93686
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0006 маната (2,0761 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,0286 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
0,0289
|
27 июня
|
-
|
4 июля
|
0,0287
|
28 июня
|
-
|
5 июля
|
0,0287
|
29 июня
|
0,0288
|
6 июля
|
0,0284
|
30 июня
|
0,0287
|
7 июля
|
0,0283
|
Средний курс за неделю
|
0,02875
|
Средний курс за неделю
|
0,0286
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0138 маната (2,8542 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,47646 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
0,4835
|
27 июня
|
-
|
4 июля
|
0,4787
|
28 июня
|
-
|
5 июля
|
0,4786
|
29 июня
|
0,4854
|
6 июля
|
0,4718
|
30 июня
|
0,4829
|
7 июля
|
0,4697
|
Средний курс за неделю
|
0,48415
|
Средний курс за неделю
|
0,47646
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 29,4089 маната (1,3909 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2088,34414 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
2114,4337
|
27 июня
|
-
|
4 июля
|
2082,0002
|
28 июня
|
-
|
5 июля
|
2083,0673
|
29 июня
|
2124,3456
|
6 июля
|
2077,1947
|
30 июня
|
2116,5614
|
7 июля
|
2085,0248
|
Средняя стоимость за неделю
|
2120,4535
|
Средняя стоимость за неделю
|
2088,34414
(Автор: Анвар Мамедов)