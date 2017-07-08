Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-07-08 14:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), удешевился на 0,0001 маната (0,0059 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70216 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 26 июня - 3 июля 1,7021 27 июня - 4 июля 1,7021 28 июня - 5 июля 1,7022 29 июня 1,7022 6 июля 1,7022 30 июня 1,7021 7 июля 1,7022 Средний курс за неделю 1,70215 Средний курс за неделю 1,70216

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0005 маната (0,0257 процента). Средневзвешенный курс составил 1,93686 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 26 июня - 3 июля 1,9426 27 июня - 4 июля 1,9356 28 июня - 5 июля 1,9328 29 июня 1,9408 6 июля 1,9302 30 июня 1,9474 7 июля 1,9431 Средний курс за неделю 1,9441 Средний курс за неделю 1,93686

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0006 маната (2,0761 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,0286 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 26 июня - 3 июля 0,0289 27 июня - 4 июля 0,0287 28 июня - 5 июля 0,0287 29 июня 0,0288 6 июля 0,0284 30 июня 0,0287 7 июля 0,0283 Средний курс за неделю 0,02875 Средний курс за неделю 0,0286

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0138 маната (2,8542 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,47646 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 26 июня - 3 июля 0,4835 27 июня - 4 июля 0,4787 28 июня - 5 июля 0,4786 29 июня 0,4854 6 июля 0,4718 30 июня 0,4829 7 июля 0,4697 Средний курс за неделю 0,48415 Средний курс за неделю 0,47646

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 29,4089 маната (1,3909 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2088,34414 маната.

Изменение стоимости унции золота 26 июня - 3 июля 2114,4337 27 июня - 4 июля 2082,0002 28 июня - 5 июля 2083,0673 29 июня 2124,3456 6 июля 2077,1947 30 июня 2116,5614 7 июля 2085,0248 Средняя стоимость за неделю 2120,4535 Средняя стоимость за неделю 2088,34414

(Автор: Анвар Мамедов)