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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-07-08 14:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), удешевился на 0,0001 маната (0,0059 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70216 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

26 июня

-

3 июля

1,7021

27 июня

-

4 июля

1,7021

28 июня

-

5 июля

1,7022

29 июня

1,7022

6 июля

1,7022

30 июня

1,7021

7 июля

1,7022

Средний курс за неделю

1,70215

Средний курс за неделю

1,70216

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0005 маната (0,0257 процента). Средневзвешенный курс составил 1,93686 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

26 июня

-

3 июля

1,9426

27 июня

-

4 июля

1,9356

28 июня

-

5 июля

1,9328

29 июня

1,9408

6 июля

1,9302

30 июня

1,9474

7 июля

1,9431

Средний курс за неделю

1,9441

Средний курс за неделю

1,93686

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0006 маната (2,0761 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,0286 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

26 июня

-

3 июля

0,0289

27 июня

-

4 июля

0,0287

28 июня

-

5 июля

0,0287

29 июня

0,0288

6 июля

0,0284

30 июня

0,0287

7 июля

0,0283

Средний курс за неделю

0,02875

Средний курс за неделю

0,0286

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0138 маната (2,8542 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,47646 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

26 июня

-

3 июля

0,4835

27 июня

-

4 июля

0,4787

28 июня

-

5 июля

0,4786

29 июня

0,4854

6 июля

0,4718

30 июня

0,4829

7 июля

0,4697

Средний курс за неделю

0,48415

Средний курс за неделю

0,47646

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 29,4089 маната (1,3909 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2088,34414 маната.

Изменение стоимости унции золота

26 июня

-

3 июля

2114,4337

27 июня

-

4 июля

2082,0002

28 июня

-

5 июля

2083,0673

29 июня

2124,3456

6 июля

2077,1947

30 июня

2116,5614

7 июля

2085,0248

Средняя стоимость за неделю

2120,4535

Средняя стоимость за неделю

2088,34414

(Автор: Анвар Мамедов)

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