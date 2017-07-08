Aziz Yıldırım'dan Yunan polisine tepki

2017-07-08 14:02 | www.trend.az | 1

Sabah Gazetesi'nin magazin eki Günaydın'da Funda Karayel'in Yunan adalarına girişteki yoğun ve rahatsız edici polis kontrolünü anlattığı yazısında Aziz Yıldırım'ın geçen hafta bu kontrolden sıkılarak Yunan polisine tepki gösterdiği ve pasaportunu alıp Türkiye'ye geri döndüğü bilgisi yer aldı.

Yunan polisi, adalara giriş yapan Türk vatandaşlarına 'Neden geldiniz? Şöyle durun yüz kontrolü yapacağız. Sağa sola dönün kulak kontrolü yapacağız.' şeklinde sorular sorduğunun altını çizen Funda Karayel, Aziz Yıldırım'ın verdiği tepkinin çok normal olduğunu belirtti.