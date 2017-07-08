Омбудсман проинформировала участников форума Кранс-Монтана о событиях в Алханлы

2017-07-08 14:09 | www.apa.az | 4

В Барселоне (Испания) состоялась 28-я ежегодная сессия форума Кранс-Монтана.

Как сообщили АПА в пресс-службе Аппарата уполномоченного по правам человека (Омбудсман), на мероприятии участвовала омбудсман Эльмира Сулейманова. В программе пленарной сессии, посвященной вопросам миграции, Э.Сулейманова выступила с докладом.

Э.Сулейманова отметила, что несмотря на достижение двустороннего режима прекращения огня, он регулярно нарушается армянами. В результате армянской военной агрессии, продолжающейся более 25 лет, убиты тысячи невинных людей, в массовой форме грубо нарушаются права человека, полностью разрушены исторические, религиозные и культурные памятники.

Омбудсман отметила, что 4 июля в результате нацеленного и умышленного обстрела Вооруженными силами Армении села Алханлы Физулинского района Азербайджана, где проживает гражданское население и расположены гражданские объекты, погибли 50-летняя Сахиба Гулиева и ее 2-летняя внучка Захра Гулиева, Сервиназ Гулиева была тяжело ранена, разрушены гражданские объекты. Заявление омбудсмана Азербайджана на английском языке с прикрепленными к нему фотографиями убитых 2-летней Захры и ее бабушки были розданы участникам мероприятия, представлены в СМИ.

Были проведены встречи с участвующими на форуме президентами некоторых стран, официальными лицами, журналистами и др.

После некоторым участникам форума Кранс-Монтана были вручены золотые медали и сертификаты. Одна из этих наград была присуждена генсеку Совета координации тюркоязычных стран Рамилю Гасанову.