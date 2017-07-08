Итальянская “L’Opinione”: акт вандализма против мирных азербайджанцев подтверждает террористическую сущность Армении

2017-07-08 14:09 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Ведущая итальянская газета “L’Opinione” опубликовала статью об очередной провокации армянских войск против мирных жителей села Алханлы Физулинского района Азербайджана, в результате которой погибли двухлетняя девочка и ее бабушка, еще одна жительница села получила ранения.

Журналист-исследователь Доменико Летициа в своей статье рассказал о совершенных армянами преступлениях против мирных жителей азербайджанского села. Из региона армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в частности с линии соприкосновения войск, ежедневно все больше и больше поступают страшные новости об убийствах мирных жителей Азербайджана, пишет журналист.

По его словам, очередную ужасающую новость содержали сообщения министерств обороны и иностранных дел Азербайджана: в результате армянской провокации погибли двухлетняя девочка Захра и ее бабушка, еще одна жительница села получила тяжелые ранения.

Произошедшее автор расценивает как акт вандализма, что, по его мнению, еще раз подтверждает террористическую сущность армянского государства.

Летициа также отметил, что представители различных политических партий и парламентарии Италии решительно осудили это преступление Армении против мирных жителей Азербайджана, выразили свою солидарность с Азербайджаном и призвали Минскую группу ОБСЕ потребовать от Армении вывести свои войска с оккупированных территорий и начать субстантивные переговоры по решению конфликта. Они также призвали свое правительство предпринять во время председательства Италии в ОБСЕ в следующем году максимум усилий для решения этого конфликта, пишет автор.

Четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева)