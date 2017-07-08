В Баку проходит открытое первенство Зиря по художественной гимнастике (ФОТО)

2017-07-08 14:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку в здании средней школы №120 стартовало второе открытое первенство поселка Зиря по художественной гимнастике "Summer Sun".

В соревновании принимают участие около 90 спортсменок, представляющих 10 различных клубов, среди которых, как бакинские, так и региональные. Гимнастки продемонстрируют упражнения со скакалкой, обручем, мячом и без предмета.

Trend представляет читателям фоторепортаж с соревнований.