В Гамбурге акция противников G20 собрала 12 тысяч человек

2017-07-08 14:31 | www.trend.az | 4

Мирная демонстрация противников "Большой двадцатки" проходит в субботу в центре Гамбурга, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Демонстрация на Дайхторплатц проходит под лозунгом "G20 — не добро пожаловать!".

"На Дайхторплатц в настоящий момент собрались 12 тысяч человек", — сообщает полиция Гамбурга в Twitter.

Протестующие несут транспаранты с надписями "Безграничная солидарность вместо G20", "Лидерство США — от героя до ноля", "Нет G20", "Беженцы, добро пожаловать", "Борьба против расизма". Общий настрой собравшихся доброжелательный.

Саммит "Большой двадцатки" проходит 7-8 июля в Гамбурге. На протяжении недели в городе проходят демонстрации и протесты, которые зачастую оборачиваются беспорядками и стычками протестующих с полицией. По последним данным, в результате столкновений пострадали более 200 стражей порядка.