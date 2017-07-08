Завтра в Азербайджане будет до 36 градусов тепла

2017-07-08 14:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируются переменная облачность, северо-восточный ветер, временами будет пасмурно, утром в некоторых местах полуострова вероятны кратковременные дожди, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 21-24, днем - 28-33, в Баку ночью – 21-23, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 22-23, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах ливни. Восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем - 31-36, в горах ночью - 10-15, днем - 18-23 градуса тепла.

В ночь с 9 на 10 июля в некоторых районах ожидаются грозовые дожди, местами интенсивные, возможно повышение уровня воды в реках.

(Текст: Талех Агавердиев)