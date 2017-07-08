В Хачмазе душевнобольной напал на людей, есть погибший

2017-07-08 14:45 | www.oxu.az | 4

В селе Гусарчай Хачмазского района произошло убийство.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, происшествие было зарегистрировано сегодня, примерно в 10:30.

38-летний житель села Бахтияр Умаров напал на односельчан.

В результате происшествия житель села Магеррам Пирамед оглу Гаджиев, 1978 г.р. скончался, его односельчанин Мазахир Шабаддин оглу Мустафаев 1976 г.р. в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение Хачмазской центральной районной больницы. Он поступил в больницу с диагнозом колото-резаные ранения грудной клетки.

Отмечается, что совершивший преступление Бахтияр Умаров душевнобольной.

Сотрудники Хачмазской районной прокуратуры и районного отделения полиции ведут расследование. По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120 (Умышленное убийство) Уголовного Кодекса, ведется расследование.

C.Б.

