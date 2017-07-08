Беларусь выступает против резолюции ПА ОБСЕ по Восточной Европе

2017-07-08 14:51 | www.trend.az | 4

Белорусская делегация считает неконструктивной и конфронтационной резолюцию "О положении в Восточной Европе". Об этом заявил сегодня заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслав Пирштук в ходе заседания Общего комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам на 26-й сессии ПА ОБСЕ в Минске, передает Белта.

Болеслав Пирштук, в частности, отметил, что белорусская делегация считает данный проект неприемлемым, а резолюцию - неконструктивной и конфронтационной. По словам вице-спикера, для достижения желаемого результата важно наполнение повестки дня сессии темами, имеющими объединительный, а не разобщающий характер. "Большинство включенных в повестку дня сессии дополнительных пунктов посвящены именно таким актуальным для всех и действительно важным темам. К сожалению, предложенный для рассмотрения комитетом проект резолюции "О положении в Восточной Европе" мы не можем назвать ни конструктивным, ни объединительным", - заявил зампредседателя Палаты представителей.

Как отметил вице-спикер, Беларусь разделяет мнение российской делегации о том, что подобные резолюции создают атмосферу конфронтации, не способствуют плодотворному диалогу и сотрудничеству в рамках ассамблеи. "Обращает на себя внимание явное несоответствие названия резолюции, претендующей на всеобъемлющий анализ ситуации в восточноевропейском регионе, ее содержанию. Упомянутый документ, на наш взгляд, носит селективный, необъективный и предвзятый характер, полностью игнорирует все позитивные изменения в нашей стране в последние годы. Ярким подтверждением роста нашей открытости является сам факт проведения ежегодной сессии в Минске и участие в ней фактически всех желающих", - подчеркнул Болеслав Пиршук.

По его словам, предложив провести у себя ежегодную сессию ПА ОБСЕ, Беларусь руководствовалась искренним стремлением внести вклад в поддержку усилий ассамблеи по развитию диалога парламентариев, направленную на установление доверия в отношениях между государствами-участниками ОБСЕ. "Исходя из этих соображений, мы предложили общую тему сессии - "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе". Наши предложения были поддержаны. Мы признательны за это руководству ассамблеи и делегатам государств-участников. Делаем все возможное для эффективного проведения сессии", - добавил Болеслав Пирштук.

26-я летняя сессиия ПА ОБСЕ проходит в Минске 5-9 июля.