Abdurrahman Dilipak'tan Ermenistan açıklaması – Dünya ermeniler konusunda çok duyarlı

2017-07-08 15:03 | www.trend.az | 1

YeniAkit yazarı Abdurrahman Dilipak, Trend Haber Ajansı'na Ermenistan ordusunu tarafından katledilen “Zehra bebek” konusunda açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı : “İlkemiz şu olmalı. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı olmalıyız. Zalim babamız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa. Bir kavme olan düşmanlığımız bile bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevketmemeli.Bu temel ilkeden sonra, hemen ifade etmek gerekir ki, haksızlıklar karşısında susanlar dilsiz şeytanlardır ve zulme rıza zulümdür..

Elbette bu gerçekler çerçevesinde kardeşlerimize karşı yapılan saldırılara da sessiz kalamayız..

Bu haksızlıklar Hz. Ademden beri var. Hz. Yusufu kardeşleri kuyuya attı. Hepimiz ademin çocuklarıyız oysa..

Kafkaslarda Ermenilerin tanıkları ve sanıkları kaybolmuş bir davanın kavgasını bahane ederek dün ve bugün yapmaya devam ettikleri saldırılar, terör, işledikleri cinayetler asla kabul edilemez.. Aynı durum Filistin için de geçerli.

Biz doğduğumuz ana babayı kendimiz seçmedik, doğduğumuz toprağı, derimizin rengi ve cinsiyetimizi de kendimiz seçmedik. Bunrada, varolan tehdit ve saldırılardan yola çıkarak belli bir etkin kimliğe, inanca sahip insanlara karşı elbette düşmanca tavırlar içinde olmayacağız. Her yerde akıl ve vijdan sahibi insanlar vardır. Ancak bu saldırıların bir parçası olanlar, ya da zulme arka çıkan, destek verenler o tehdidin bir parçası haline gelmektedirler..

Dünya İsrail ya da Ermeniler konusunda çok duyarlı. Tamam, ama saldırıya uğrayanlar Müslümansa, o zaman gözleri görmez, kulakları duymaz, kalpleri hissetmez oluyor. Hele saldırgan İsrailli bir Siyonist, veya Ermeni bir ırkçı ise böyle bir olayı olmamış kabul ediyorlar.. Alihanlı olayı bu anlamda ne ilk örnektir ve ne de son örnek olacaktır..

Dünya kafasını kuma gömüyor. Güya bir yüzüne vurunca ötekini çevirmesi gerekenler, başkalarına vuruyorlar. Batı kendi yandaşlarına sahip çıkıyor. Ama İslam dünyası da sessiz. Çünkü işbaşındaki hükümetlerin çoğu, siyas,i emellerini batılı ülkelerin emelleri ile tevhid etmiş, şahsi çıkarlarını çok uluslu şirketlerin çıkarları ile tevhid etmiş kuklalardan oluşuyor.. Müslüman ülke yöneticilerin çoğunun görevi Müslüman halkları kontrol altında tutmaktır. Media, Sermaye, Siyaset, Bürokras,i bu çevrelerin kontrolünde. Dolyısı ile sonuç bu.

Türkiye önce Asala ile mücadele etti, EOKA ile mücadele etti, PKK ile, DHKP-C ile, TİKKO ile mücadele etti, şimdi de BÇG, ardından FETÖ’ile mücadele ediyor.

Bu saldırılar karşısında Türkiye, hükümeti ve halkı, dün olduğu gibi bugünde Azeri kardeşlerinin yanında olacaktır. Azeri kardeşlerinin zor zamanlarda Türkiyenin yanında olduğu gibi.”

Ermenistan ordusu 4 Temmuz'da Fuzuli ilinin Alhanlı köyüne 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla ateş açmış, köy sakinlerinden biri kadın, biri de 2 yaşındaki kız torunu olmak üzere iki sivil yaşamını yitirmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 50 yaşında bir kadın ile 2 yaşındaki torununun Ermenistan ordusunun saldırısı sonucu hayatını kaybettiği köyde Azerbaycan ordusuna ait hiçbir askeri birimin olmadığının kanıtlandığını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "4 Temmuz günü saat 20.40 sularında Azerbaycan'ın Fuzuli rayonunda yer alan Alhanlı köyünün Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından top ateşine tutulmasını ve bunun sonucunda köy sakinlerinden 50 yaşında bir kadın ile 2 yaşındaki torununun hayatlarını kaybetmelerini şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilmişti.