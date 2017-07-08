На президентских выборах в Монголии победил оппозиционер

2017-07-08 15:10 | www.oxu.az | 3

Новым президентом Монголии станет Халтмаагийн Баттулга, кандидат от оппозиционной Демократической партии.

Как передает Oxu.Az, об этом в субботу, 8 июля, сообщает РИА Новости.

По предварительным подсчетам, он набрал 50,6 процента голосов, явка составила 60,9 процента. Баттулга выиграл во втором туре — в первом никто из трех кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, хотя кандидат Демпартии заручился поддержкой 38 процентов избирателей. Таким образом, он опередил действующего спикера парламента и лидера крупнейшей парламентской Монгольской народной партии Миеэгомбына Энхболда.

Выборы главы государства в Монголии проводятся уже седьмой раз. Действующий президент Цахиагийн Элбэгдорж отработал два срока и баллотироваться в третий раз не мог.

С.Б.

