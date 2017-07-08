Мир не должен закрывать глаза на армянский террор – турецкий журналист

2017-07-08 15:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Мир не должен закрывать глаза на армянский террор и агрессию против мирного азербайджанского населения, сказал Trend в субботу колумнист турецкой газеты «Yeniakit», член «Akil İnsanlar» при президентском аппарате Турции Абдуррахман Дилипак.

По его словам, политика агрессии и террора, проводимая армянами на Кавказе, неприемлема.

Дилипак отметил, что мировое сообщество с безразличием относится к этим действиям армян и тех государств, которые проводят этническую чистку в отношении мусульман.

«В то время, когда агрессором является Армения или же какая-либо другая немусульманская страна, мировое сообщество просто закрывает на это глаза. Последняя армянская агрессия против мирного населения Азербайджана - наглядный пример этому», - сказал он.

По словам Дилипака, к большому сожалению, исламский мир тоже хранит молчание по поводу этой агрессии.

«Турция, как и ранее, будет поддерживать народ и правительство Азербайджана в этом вопросе", - сказал он.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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