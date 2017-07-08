Леонид Якубович приехал в Баку для съемок в рекламе (ФОТО)

2017-07-08 15:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер, народный артист России Леонид Якубович приехал в Баку для съемок в рекламе, сообщает Trend Life.

Съемки прошли в древней части Баку – Ичери шехер. Бакинская Крепость неоднократно становилась съемочной площадкой для лучших фильмов Азербайджана, Советского Союза и западных стран: "Аршин мал алан", "Бриллиантовая рука", "Тегеран-43", "Человек-амфибия", "Национальная бомба", "Преследование", "Не бойся, я с тобой. 1919", "Баку, я люблю тебя" и многих других..

Леонид Якубович неоднократно посещал Баку. Принимал участие в различных концертах и мероприятиях. В последний раз был гостем первых Европейских игр в 2015 году.

"Баку - один из моих любимых городов мира. Вообще, самые приятные воспоминания у меня с этим городом, нас очень много связывает Баку, с Азербайджаном. На заре моей молодости здесь была одна из лучших команд КВН. Баку меняется просто на глазах", - говорит Леонид Якубович.

(Автор: Вугар Иманов)