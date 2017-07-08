Горбачев прокомментировал переговоры Путина и Трампа

2017-07-08 15:29 | www.oxu.az | 3

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев высоко оценил факт встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Интерфакс» в субботу, 8 июля.

«Тот факт, что и президент США, со своей стороны, позитивно отозвался о результатах встречи, это очень хорошо. Трамп не пустой человек, он непредсказуемый. И если он такое говорит о результатах встречи, это прекрасно», — сказал бывший президент.

Горбачев отметил, что необходимо укреплять достигнутые в ходе переговоров договоренности, потому что если упустить шанс, другого может не представится. «У меня с [президентом США Рональдом] Рейганом после первой встречи было достигнуто согласие — ядерная война недопустима и в ней не может быть победителей. (…) Однако потом пошло не совсем так, как мы хотели и как я себе представлял», — напомнил он.

С.Б.

