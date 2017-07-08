В испанской газете «La Razon» опубликована статья о гибели 2-летней Захры

2017-07-08 15:40 | www.apa.az | 8

Как сообщает АПА, в статье говорится о произошедшей 4 июля трагедии - обстреле ВС Армении из 28 и 120-мм минометов и станковых гранатометов села Алханлы Физулинского района, в результате которого погибли Сахиба Аллахвердиева и ее 2-летняя внучка Захра Гулиева.

В статье авторы ссылаются на заявление пресс-службы МИД Азербайджана, а также подчеркивается, что эта провокация ВС Армении является актом вандализма, который в очередной раз доказывает террористическую сущность армянского государства. Сообщается, что намеренные и целенаправленные атаки ВС Армении на тесно проживающее вдоль линии фронта гражданское население Азербайджана, среди которых женщины, дети и пожилые люди, носят систематичный характер. Прямые атаки Армении на гражданское население и объекты Азербайджана в грубой форме нарушают международное гуманитарное право и права человека, в частности Женевские конвенции 1949 года и дополнение №1 к нему, а также Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. В то же время, в статье говорится, несмотря на то, что после визита сопредседателей МГ ОБСЕ в регион дипломаты и международные организации призвали к изменению статус-кво путем субстантивных и серьезных переговоров, армянская сторона прибегла к подлой провокации, направленной на убийство азербайджанских гражданских лиц и детей. Также в статье было отмечено, что присутствие на оккупированных территориях Азербайджана ВС Армении является основной причиной напряженности и инцидентов в зоне конфликта, а также главным препятствием политическому урегулированию конфликта.