Якубович: Баку меняется просто на глазах – ФОТО

2017-07-08 15:53 | www.oxu.az | 5

Известный российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер, народный артист России Леонид Якубович приехал в Баку для съемок в рекламе, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Trend Life.

Съемки прошли в древней части Баку – Ичери шехер. Бакинская Крепость неоднократно становилась съемочной площадкой для лучших фильмов Азербайджана, Советского Союза и западных стран: «Аршин мал алан», «Бриллиантовая рука», «Тегеран-43», «Человек-амфибия", «Национальная бомба», «Преследование», «Не бойся, я с тобой. 1919», «Баку, я люблю тебя» и многих других..

Леонид Якубович неоднократно посещал Баку. Принимал участие в различных концертах и мероприятиях. В последний раз был гостем первых Европейских игр в 2015 году.

«Баку - один из моих любимых городов мира. Вообще, самые приятные воспоминания у меня с этим городом, нас очень много связывает Баку, с Азербайджаном. На заре моей молодости здесь была одна из лучших команд КВН. Баку меняется просто на глазах», - говорит Леонид Якубович.

С.Б.

