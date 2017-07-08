Атака Армении на азербайджанских мирных жителей полностью противоречит требованиям резолюций ООН и Европарламента - евродепутат

2017-07-08 15:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Атака Армении против азербайджанских мирных жителей полностью противоречит требованиям многочисленных резолюций ООН и Европарламента, сказала Trend в субботу депутат Европейского парламента от Румынии, представитель Европейской народной партии Рамона Манеску.

«Я решительно осуждаю недавнюю атаку из минометов и гранатометов на село Алханлы Физулинского района Азербайджана, совершенную вооруженными силами Армении. Эта атака полностью противоречит требованиям многочисленных резолюций ООН и Европейского парламента, которые призывают к выводу армянских войск с оккупированных территорий и их возвращению под контроль Азербайджана», - сказала Манеску.

Четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована. По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие.

Манеску отметила, что еще большее беспокойство вызывает тот факт, что место, где это произошло, - не оккупированные территории Нагорного Карабаха, а уже другие территории Азербайджана.

«По любому международному или национальному законодательству недопустимо, чтобы мирные граждане одной страны были убиты на своей родной земле вооруженными силами другой страны. Это прямое нападение на суверенитет государства», - сказала Манеску.

Евродепутат отметила, что этот длительный конфликт, который сохраняется после стольких лет усилий по поиску дипломатического решения, уже является огромным фактором нестабильности для всего Кавказского региона, принося все больше проблем и потерь.

«Его распространение на новые, незатронутые области - это уже слишком», - сказала она.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Елена Косолапова)