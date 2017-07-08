Азербайджан сокращает срок исполнения гарантированных обязательств неплатежеспособных заемщиков

2017-07-08 15:53 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Фонд обеспечения внешних займов, привлеченных под государственную гарантию, при министерстве финансов Азербайджана за счет накопленных в фонде средств отныне должен в течение одного бюджетного года погасить задолженность по займам в случае появления проблем с покрытием ее основным заемщиком, опасности дефолта и необходимости исполнения обязательств со стороны гаранта.

Это предусмотрено в изменениях в "Правила управления, ведения учета и использования средств Фонда обеспечения внешних займов, привлеченных под государственную гарантию Азербайджана", утвержденных Кабинетом министров страны шестого июля.

В прежней редакции правил временных ограничений перед Фондом не ставилось.

Согласно изменениям, также определен нижний предел суммы оплаты основным заемщиком в Фонд, который не должен быть меньше 0,5 процента от суммы гарантии. Верхняя планка суммы осталась без изменений в размере пяти процентов от суммы предоставляемой гарантии.

Кроме того, согласно изменениям Фонд может размещать свои средства в виде депозитов в банках стран Организации экономического сотрудничества и развития с международным рейтингом А (или с эквивалентным ему кредитным рейтингом), а также в виде депозитов в азербайджанских банках с международным рейтингом максимум на одну ступень ниже суверенного долгового рейтинга Азербайджана, и в ценных бумагах данных банков. Ранее средства могли быть размещены в любых банках с высокими международными рейтингами.

В правила также внесены изменения редакционного характера.

До 2008 года средства по обеспечению международных кредитов в Азербайджане закладывались на отдельный счет в госбюджете, по завершении года они списывались. Создание фонда позволил использовать его средства на необходимые цели и передать в управление. Это новшество было введено в связи с вступившим в 2008 году новым законом "О госдолге", в соответствии с которым учет и управление внешними заимствованиями под государственную гарантию осуществляются минфином.

По данным минфина, по состоянию на первое апреля 2017 года объем внешнего государственного долга Азербайджана достиг семи миллиардов долларов, что составляет 18,1 процента ВВП страны. Объем внешнего долга на душу населения в отчетный период составил 713,5 доллара.

Срок погашения 57,3 процента внешнего долга составляет до 10 лет, 38,8 процента - от 10 до 20 лет, 3,9 процента - свыше 20 лет.

(Автор: Анвар Мамедов)