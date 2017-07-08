В Турции ведутся последние монтажные работы на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс

2017-07-08 16:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ардаган проводятся последние монтажные работы на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), пишут в субботу турецкие СМИ.

На некоторых участках уже началось тестирование дороги.

Как пишут СМИ, для скорейшего запуска в эксплуатацию железной дороги ряд работ проводится и в ночное время суток.

Как сообщили ранее Trend в министерстве судоходства и коммуникаций Турции, ведется согласование даты открытия железной дороги. В ведомстве не исключили возможности участия в церемонии открытия глав Азербайджана, Турции и Грузии.

Железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu