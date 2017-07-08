Немец ослепил лазерной указкой пилотов полицейского вертолета

2017-07-08 16:27 | www.oxu.az | 7

Полиция Гамбурга задержала 27-летнего местного жителя, пытавшегося ослепить пилотов полицейского вертолета при помощи лазерной указки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет издание Focus.

Инцидент произошел в четверг, 6 июля. В управлении полиции города заявили, что экипаж вертолета Libelle-2 в районе Альтона был ослеплен с помощью лазерной указки. Сотрудники некоторое время из-за проблем со зрением не могли исполнять служебные обязанности.

Впоследствии стражи порядка идентифицировали и задержали злоумышленника. Им оказался 27-летний житель Гамбурга. В ходе обыска в его квартире была обнаружена лазерная указка. Мужчину задержали, в субботу, 8 июля, он должен предстать перед судьей, который изберет ему меру пресечения.

Подозреваемому вменяется в вину покушение на убийство сотрудников правоохранительных органов.

С.Б.

