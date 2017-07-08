Испанская газета La Razon: Атаки ВС Армении на мирное население Азербайджана приняли систематический характер (ФОТО)

2017-07-08 16:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В обладающей большой читательской аудиторией испанской газете La Razon опубликована статья о провокации ВС Армении, в результате которой погибли мирные жители села Алханлы Физулинского района Азербайджана.

В статье под названием «Напряженность на границе между Азербайджаном и Арменией растет: официальный Баку осуждает последнюю атаку, ставшую причиной гибели двух человек в Физули» говорится об обстреле вооруженными силами Армении из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов села Алханлы Физулинского района Азербайджана, в результате которого погибли Сахиба Аллахвердиева и ее двухлетняя внучка Захра Гулиева.

Со ссылкой на заявление пресс-службы МИД Азербайджана подчеркивается, что эта провокация ВС Армении является актом вандализма, и в очередной раз доказывает террористическую сущность армянского государства. Отмечается, что преднамеренные, целенаправленные атаки ВС Армении на гражданское население Азербайджана, компактно проживающее вдоль линии фронта, среди которого женщины, дети и пожилые люди, носят систематический характер и, что атаки Армении, направленные на мирное население и гражданские объекты Азербайджана, грубо нарушают международное гуманитарное право и права человека, в частности Женевские конвенции от 1949 года и дополнительный протокол №1 к ним, а также Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Также в статье говорится, что в то время, как после визита в регион сопредседатели МГ ОБСЕ и международные организации призвали к изменению статус-кво путем субстантивных и серьезных переговоров, армянская сторона прибегла к подлой провокации, направленной на убийство мирных жителей Азербайджана, в том числе детей. В статье отмечается, что присутствие ВС Армении на территориях Азербайджана является основной причиной напряженности и инцидентов в зоне конфликта и главным препятствием для его политического урегулирования.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

(Текст: Талех Агавердиев)