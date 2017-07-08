В Баку состоялась презентация книг «Их лишили Родины» и «Кровавая память истории» (ФОТО)

2017-07-08 16:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Международном пресс-центре в Баку в субботу состоялась презентация книг Садига Зейналоглу «Их лишили Родины» («Onları Vətəndən məhrum ediblər») и «Кровавая память истории» («Tarixin qan yaddaşı»).

В начале мероприятия минутой молчания была почтена память шехидов, погибших за независимость Азербайджана.

Председатель Совета печати, депутат Милли Меджлиса (парламент) Афлатун Амашев отметил, что в книге "Кровавая память истории" ныне покойный автор описал депортацию азербайджанцев из сел Милах, Арафса Джульфинского района, Кечили Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики.

Состоящая из очерков книга «Их лишили Родины» подготовлена на основе архивных материалов.

«Эта книга отличается использованием пока не доступных читателям архивных материалов. В книге приведен список карабахцев, которые были депортированы в Казахстан по решению армянских сотрудников НКВД. Указанные в книге имена и фамилии взяты из архивных материалов. Ошибки в их написании могут быть следствием либо безграмотности сотрудников НКВД, либо же намеренного искажения», - сказал Амашев.

Руководитель образовательного центра "Каспий", заместитель председателя Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР) Сона Велиева сказала, что эта книга, повествующая об истории азербайджанского народа, о семьях жертв репрессий, выявляет правду.

«То, о чем рассказывается в этой книге, является частью трагедий, произошедших с азербайджанским народом, осуществленной против него агрессии. К событиям, которые описываются в книге, нельзя оставаться равнодушными. То, что произошло два дня назад с мирными жителями Физулинского района, еще раз продемонстрировало, что все это является результатом политики армян, осуществляющих свои коварные деяния. Колхозное строительство было лишь поводом для описываемых в книге событий, людей депортировали под тем поводом, что они «препятствуют колхозному строительству». Большинство глав семей из этих трех сел, о которых рассказывается в книге, было либо расстреляно, либо депортировано. Автор пишет, что в 93 процентах случаев непосредственными организаторами были армяне», - сказала Велиева.

Зампредседателя НСТР отметила, что после возвращения в 1993 году к руководству великий лидер Гейдар Алиев в 1996 году подписал распоряжение о реабилитации азербайджанцев, ставших жертвами репрессий в 1920-50 годах. "Согласно документу, дети, родившиеся в ссылке, также считаются жертвами репрессий", - сказала она.

"Я желаю, чтобы азербайджанский народ больше не сталкивался с такими трагедиями. Для этого мы должны не забывать свою историю. И такие книги играют в этом важную роль», - сказала Велиева.

Также на мероприятии выступили с речами вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли, народный поэт Сабир Рустамханлы, депутаты Эльмира Ахундова, Муса Гасымлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)