Министр обороны проверил уровень боеготовности соединений и воинских частей, дислоцированных на линии фронта

2017-07-08 17:09 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе внезапной проверки были уточнены решения по боевому применению войск, а также отработаны вопросы взаимодействия всех видов и родов войск.



Побывав в воинских частях, дислоцированных на передней линии обороны, Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поинтересовался вопросами подготовки и применения личного состава, боевой техники и других военных средств.



По указанию Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами руководство Министерства Обороны провело осмотр места, подвергшегося обстрелу со стороны вооруженных сил Армении 4-го июля село Алханлы Физулинского района и выразило соболезнования в связи с трагедией. Во время встречи с жителями села до их сведения были доведены дополнительные меры, принятые для обеспечения безопасности гражданского населения.