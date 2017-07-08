Закир Гасанов отправился на передовую – ФОТО

2017-07-08 17:15 | www.oxu.az | 6

Руководство Министерства Обороны проверило уровень боеготовности соединений и воинских частей, дислоцированных на линии фронта.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе внезапной проверки были уточнены решения по боевому применению войск и еще отработаны вопросы взаимодействия всех видов и родов войск.

Побывав в воинских частях, дислоцированных на передней линии обороны, Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поинтересовался вопросами подготовки и применения личного состава, боевой техники и других военных средств.

По указанию Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами руководство Министерства Обороны провело осмотр места, подвергшееся обстрелу со стороны вооруженных сил Армении 4-го июля село Алханлы Физулинского района и выразило соболезнование в связи с трагедией. Во время встречи с жителями села было доведено до их сведения дополнительные меры, принятые для обеспечения безопасности гражданского населения.

С.Б.

