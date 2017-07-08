Руководство минобороны Азербайджана проверило уровень боеготовности воинских частей, дислоцированных на линии фронта (ФОТО)

2017-07-08 17:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Руководство министерства обороны Азербайджана проверило уровень боеготовности соединений и воинских частей, дислоцированных на линии фронта, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

В ходе внезапной проверки были уточнены решения по боевому применению войск, отработаны вопросы взаимодействия всех видов и родов войск.

Побывав в воинских частях, дислоцированных на передовой линии обороны, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поинтересовался вопросами боеготовности личного состава, боевой техники и других военных средств.

По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами руководство министерства обороны провело в селе Алханлы Физулинского района осмотр места, где в результате осуществленного четвертого июля вооруженными силами Армении обстрела погибли мирные жители и выразило соболезнования в связи с трагедией. Во время встречи с жителями села до их внимания было доведено, что приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности гражданского населения.