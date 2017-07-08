Омбудсмен Азербайджана призвала участников сессии Форума Кран-Монтана дать правовую оценку последней провокации ВС Армении

2017-07-08 17:38 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Военная провокация вооруженных сил Армении в отношении мирного азербайджанского населения является грубым нарушением существующих в области прав человека международных документов, в том числе Конвенции ООН о правах ребенка.

Об этом уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова сказала, выступая в субботу на 28-й ежегодной сессии Форума Кран-Монтана, проходящей в Барселоне, сообщили Trend в субботу в аппарате омбудсмена.

Выступая с докладом на пленарной сессии, посвященной вопросам миграции, Сулейманова отметила, что, несмотря на договоренность о двустороннем соблюдении режима прекращения огня на линии соприкосновения войск в зоне нагорно-карабахского конфликта, армянская сторона регулярно его нарушает. В результате продолжающейся более 25 лет армянской военной агрессии в отношении Азербайджана Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему другие районы Азербайджана были оккупированы, более миллиона азербайджанцев были изгнаны с родных земель и стали беженцами и вынужденными переселенцами, были убиты тысячи безвинных людей, массово грубо нарушаются права человека, полностью разрушены исторические, религиозные и культурные памятники Азербайджана, являющиеся частью мировой культуры.

Омбудсмен отметила, что четвертого июля в результате преднамеренного обстрела вооруженными силами Армении мирного населения и гражданских объектов села Алханлы Физулинского района Азербайджана погибли 50-летняя Сахиба Аллахвердиева и ее двухлетняя внучка Захра Гулиева, еще одна жительница села - Сальминаз Гулиева была тяжело ранена, были разрушены гражданские объекты.

Заявление омбудсмена Азербайджана на английском языке с фотографиями убитых двухлетней Захры и ее бабушки было распространено среди участников мероприятия, а также представителей СМИ.

Сулейманова сказала, что в результате этой военной агрессии были грубо нарушены положения существующих в области прав человека международных документов, в том числе Конвенции ООН о правах ребенка, Женевской конвенции о защите гражданского населения в военное время от 12 августа 1949 года и ряда других международных документов.

Омбудсмен призвала участников сессии дать этому тяжкому преступлению соответствующую правовую оценку, объединить усилия, чтобы положить конец армянской агрессии.

Четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев)