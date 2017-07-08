За 6 месяцев в Баку зарегистрировано 6094 преступления

2017-07-08 17:41 | www.oxu.az | 5

В первом полугодии текущего года в Баку зарегистрировано 6094 преступления (в 2016 году 6644).

Как сообщает Oxu.Az, об этом было сказано на оперативном совещании в Главном управлении полиции города Баку, посвященном итогам первого полугодия 2017 года и предстоящим задачам.

Было отмечено, что 5024 из этих преступлений (82,4%) не представляли большой угрозы для общества, 4835 (45,3%) – менее тяжкие, 1070 (17,6%) – тяжкие и особо тяжкие преступления. Преступления, направленные против личности, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года снизились на 3,4%, покушения на убийство – на 46,2 %.

Были раскрыты 79,9% (79,6%) преступлений, из них 81,08% (80,7%) тяжкого вида, 71,1% (69,2%) совершенные при неочевидных условиях, 94,9% (96,3%) из 892 преступлений, совершенных против личности, а также 96,8% (96,7%) умышленных убийств, 100% (100%) покушений на убийство.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая раскрываемость преступлений была улучшена на 0,3%, умышленные убийства – на 0,1%, умышленное нанесение вреда здоровью – на 1,9%, против собственности – на 2,4%, угон автотранспорта – на 36,7%, ограбления – на 9,2%, разбой – на 9,0%, ДТП со смертельным исходом – на 0,8%.

С.Б.

