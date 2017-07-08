Арестованный в Италии выходец из Чечни готовил теракт

2017-07-08 18:05 | www.oxu.az | 4

Выходец из Чечни Эли Бомбаталиев, арестованный в Италии по обвинению в терроризме, готовил теракт в Бельгии.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на lenta.ru, об этом сообщает Huffington Post со ссылкой на представителей итальянской прокуратуры.

Бомбаталиева подозревают в том, что он вместе со своей женой Мариной Качмазовой намеревался совершить серию терактов. Как рассказали итальянские стражи порядка, после изучения телефона задержанного выяснилось, что он убеждал жену взорвать себя.

Полицейские установили, что у Бомбаталиева две жены. Личность второй пока не разглашается, ее местонахождение устанавливается. Сообщается лишь, что задержанный в разговорах с Качмазовой утверждал, что его вторая жена готова пойти на теракт.

Эли Бомбаталиев был арестован в пятницу, 7 июля. Он обвиняется в международном терроризме и подстрекательстве к совершению преступлений и разыскивается по линии Интерпола как соучастник нападения на Дом печати в Грозном в декабре 2014 года. Кроме того, мужчина мог принимать участие в вооруженном конфликте в Сирии в 2014-2015 годах на стороне террористов.

С.Б.

