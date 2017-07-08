Президенты Турции и США провели встречу в Гамбурге

2017-07-08 18:18 | www.trend.az | 4

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел двустороннюю встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в рамках саммита лидеров G20 в Гамбурге, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Встреча глав государств прошла в конференц-центре "Мессе" и продолжалась около 20 минут.

Накануне в ходе сессии на тему "Глобальное развитие и торговля" президент Турции уже провел короткую встречу с президентом США. В беседе принимал участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.